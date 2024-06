THE MERCURY RIOTS mit neuem Song

Passend zur Veröffentlichung des neuen THE MERCURY RIOTS-Album "In Solstice" präsentieren uns die Rocker mit 'LA Girls' ein brandneues Video.

Ein herrlicher Soundtrack für kommende Sommertage.

Die Songs der Scheibe:

01. Make It

02. Be Yours

03. LA Girls

04. Sweet Melody

05. Take Me When You Go

06. Light It Up

07. Save Me A Drink

08. Scream It Out

09. 99 Degrees

10. Nobody Knows