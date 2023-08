THE IRON ROSES kommt mit neuem Album nach Deutschland

THE IRON ROSES, eine noch recht frische Band um Sänger Nathan Gray, bekannt von BOYSETSFIRE, I AM HERESY sowie seinem Soloprojekt, kündigt ein komplettes neues Album und vier eigenständige Singles über Iodine Recordings und SBÄM an. Nach ihrem Debüt 2021 und ersten Touren in Nordamerika und Mitteleuropa als NATHAN GRAY AND THE IRON ROSES wurde die Band nun zu THE IRON ROSES.

"Als Auftakt zu einem Album, das zum Aufstand gegen alte Systeme und alte Ideale inspirieren soll, ist 'Screaming for a Change' eine Hymne für alle, die bereit sind, ihre Macht zurückzuerobern", sagt Sänger Nathan Gray. "Wir wussten, dass dieser Song die perfekte Wahl war, um unser Album zu starten (der Song ist auch der Opener auf dem Album) und uns der Welt vorzustellen, da er perfekt vorgibt, was man von The Iron Roses erwarten kann – politisch aufgeladener, hymnischer Punkrock mit Reggae-, Ska- und, ja, sogar einigen Post-Hardcore- und Metal-Einflüssen. Dies ist ein Song, der mit beiden Beinen fest im Leben steht und den Mittelfinger in die Luft streckt. Wir geben nicht kampflos auf."

Das selbstbetitelte Album "The Iron Roses" erscheint am 20.10.2023. Natürlich kommt die Band auch wieder nach Deutschland. Hier die Tourdaten für den deutschsprachigen Raum:

Special Guest: SHORELINE

03.12.2023 Germany Hamburg Indra

04.12.2023 Germany Berlin Cassiopeia

05.12.2023 Germany Leipzig Naumanns

06.12.2023 Germany Nürnberg Z-Bau

07.12.2023 Germany Munich Backstage

08.12.2023 Switzerland Baden Werkk Kulturlokal

09.12.2023 Germany Köln Helios

10.12.2023 Germany Wiesbaden Schlachthof

11.12.2023 Germany Münster Skaters Palace

Photo Credit: Andre Schnittker