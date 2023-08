GLORYHAMMER und der Schwertlord der Goblins

Von ihrem glorreichen Album "Return to the Kingdom of Fife", das am 2. Juni 2023 via Napalm Records erschienen ist, lassen uns die glorreichen Krieger von GLORYHAMMER jetzt an weiteren Großtaten teilhaben. Also, lasst euch vom 'Sword Lord Of The Goblin Horde' erzählen!

GLORYHAMMER sagt dazu:

"Uk gruk! Yarbag uznaga glopakh! Ghash nuu'ruk KHAH-GLORIHAMMER'AZ thargas krug shara-muruk snaga yaruk hoshubûrz dûluk! Bolg dâr shara "TAZ'DAX GOTH'GUL DA URUK GRUM'GAR", ogh jukh dash khûrzum nulurzuz dâr ash mug!"



Sword Lord Of The Goblin Horde







https://www.youtube.com/watch?v=6Xk3AbQ0k6w

Übrigens, für 2024 gilt es, sich schon einmal einige Tourdaten vorzumerken. Dann geht nämlich GLORYHAMMER gemeinsam mit BEAST IN BLACK auf "GLORY AND THE BEAST"-Doppel-Headliner-Tour. Special Guest wird dabei BROTHERS OF METAL sein.



GLORY AND THE BEAST – DOUBLE HEADLINE TOUR 2024 mit BEAST IN BLACK

Special Guest: BROTHERS OF METAL



10.01.24 SE – Stockholm, Arenan Fryshuset

11.01.24 NO – Oslo, Sentrum Scene

12.01.24 DK – Roskilde, Epic Fest

13.01.24 DE – Hamburg, Edel Optics Arena

14.01.24 NL – Tilburg, 013 Poppodium

16.01.24 CH – Zurich, Volkshaus

17.01.24 IT – Milan, Alcatraz

19.01.24 DE – München, TonHalle

20.01.24 HU – Budapest, Barba Negra Red Stage

21.01.24 CZ – Zlin, Sports Hall Datart

23.01.24 AT – Vienna, Gasometer

24.01.24 PL – Krakow, Studio

26.01.24 DE – Leipzig, Haus Auensee

27.01.24 DE – Oberhausen, Turbinenhalle

28.01.24 DE – Wiesbaden, Schlachthof

30.01.24 FR – Paris, Olympia

01.02.24 BE – Brussels, Ancienne Belgique

02.02.04 DE – Geiselwind, Eventhalle

03.02.04 DE – Stuttgart, Wagenhallen

04.02.04 DE – Saarbrücken, Garage

06.02.04 UK – London, O2 Forum Kentish Town