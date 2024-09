THE HALO EFFECT mit erster Single vom kommenden Album

Die schwedische Melodic Death Metal-Band THE HALO EFFECT hat heute mit 'Detonate' einen ersten Vorab-Song aus ihrer kommenden Platte veröffentlicht. Am 10. Januar 2025 erscheint dann via Nuclear Blast Records das zweite Studioalbum "March Of The Unheard".

Detonate

Quelle: Facebook Bandpage Redakteur: Stephan Lenze Tags: the halo effect detonate march of the unheard nuclear blast records

https://www.youtube.com/watch?v=dVcLxVrhRWc