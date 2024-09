Neues Musikvideo von STEPFATHER FRED

Nur noch wenige Tage bis zur Veröffentlichung ihres neuesten Albums - "Rubicon" von der Allgäuer Rockband STEPFATHER FRED erscheint am 4.10. via El Puerto Records. An diesem Tag steigt auch die Release Party im Kaminwerk Memmingen. Heute veröffentlicht die Band daraus ihre dritte Single 'Abacus'.

Hier das Video zum Song:

https://www.youtube.com/watch?v=26NHvbOFGUU