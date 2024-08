THEIGNS & THRALLS mit einem weiteren Clip

Wie berichtet, soll am 20. September der Langspieler "The Keep & The Spire" des SKYCLAD-Ablegers THEIGNS & THRALLS erscheinen. Heute wurde ein Clip zu 'The Harrowing' veröffentlicht.







https://www.youtube.com/watch?v=WgxVlm_xsOs

