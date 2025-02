TETRARCH mit neuem Video

Auf Youtube gibt es ein neues Video der US-Amerikanischen Metalcore Band TETRARCH. Mit dem Song 'Never Again (Parasite)' wird ein Vorgeschmack auf das für den 09.05.2024 angekündigten Album "The Ugly Side of Me" präsentiert. Die neue Langrille wird via Napalm Records veröffentlicht und ist das dritte Album der Band.

"The Ugly Side of Me"

1 Anything Like Myself

2 Never Again (Parasite)

3 Live Not Fantasize

4 Erase

5 The Only Thing I’ve Got

6 Best of Luck

7 Crawl

8 Cold

9 Headspace

10 The Ugly Side of Me

TETRARCH - Never Again (Parasite) (Official Video) | Napalm Records

https://www.youtube.com/watch?v=yLFNdIRwng4

Quelle: TETRARCH Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: tetrarch the ugly side of me