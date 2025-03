TEN arbeitet am 17. und 18. Studioalbum

Die britischen Hardrocker mit Hang zu Bombatsischen Hymnen arbeiten gerade an den nächsten beiden Studioalben, die 2025 erscheinen sollen. Aktuell werden die letzten Hände an den Mix gelegt. Mit dabei ist der neue Drummer Craig Walker, der die Truppe um Bandleader Gary Hughes verstärkt. Als nächstes steht bei der Band ein Auftritt auf dem Silja Rock Festival in Schweden an, danach folgt eine UK-Tour zum 30-jährigen Bestehen. Bleibt zu hoffen, dass man im Anschluss auch auf das Festland kommt und die Bühnen hier bespielt.

Quelle: tenofficial.com Redakteur: Frank Jaeger Tags: ten gary hughes craig walker