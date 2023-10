TEMPERANCE meint: Dunkelheit ist nur eine Zeichnung

am 20. Oktober 2023 erscheint via Napalm Records mit "Hermitage - Daruma's Eyes Pt. 2" das neue Album der Band. Heute gibt es mit 'Darkness Is Just A Drawing' eine weitere Auskopplung daraus.



https://www.youtube.com/watch?v=RlgSjPvknPg

