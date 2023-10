AUSTRIAN DEATH MACHINE: Ohne Fleiß kein Preis

AUSTRIAN DEATH MACHINE meldet sich nach gut zehn Jahren mit einer neuen Single zurück. Gemeinsam mit dem professionellen Bodybuilder Craig Golias und dem Gitarristen Angel Vivaldi bekommen wir 'No Pain No Gain' auf die Augen und Ohren.



Die Band hat inzwischen einen Vertrag mit Napalm Records unterzeichnet und plant für 2024 ein neues Album.



No Pain No Gain







https://www.youtube.com/watch?v=4B14z80Rfd0

