TEMPERANCE: keine Wiederkehr

Na, das hoffen wir doch nicht und stimmt so ja auch nicht so ganz, denn am 2. Oktober 2023 erscheint via Napalm Records mit "Hermitage - Daruma's Eyes Pt. 2" das neue Album der Band.



Heute gibt es als weiteren Output 'No Return' auf die Ohren.



No Return







https://www.youtube.com/watch?v=rNxb0H_269A

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: temperance hermitage darumas eyes pt 2 no return