Schwere Erkrankung: VOYAGER verschiebt kurzfristig Tour

Die australische Band VOYAGER stand in den Startlöchern für eine Tour in Europa. Doch nun die Schock-Nachricht für die Fans: Sänger Danny Estrin ist an Krebs erkrankt und muss kurzfristig behandelt werden. Deswegen verschiebt die Band die anstehende Tour voraussichtlich auf Oktober 2024, wie sie per Post auf Facebook ankündigte. Hier die Nachricht in der Übersetzung:

"Hallo zusammen,

hier ist Danny. Letzte Woche habe ich eine lebensverändernde Nachricht erhalten: Bei mir wurde Krebs diagnostiziert, der sofort behandelt werden muss. Ich bin absolut am Boden zerstört, dass wir auf unserer bevorstehenden Europatournee nicht auftreten können, besonders nach diesem unglaublichen Eurovisionsjahr, das wir hinter uns haben. Ich habe die strikte Anweisung der Ärzte, das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, meine Gesundheit an die erste Stelle zu setzen und die Sache in Ordnung zu bringen, damit wir so bald wie möglich wieder auf der Bühne stehen können. Es war eine sehr schwere Entscheidung, aber eine, die hoffentlich jeder verstehen wird.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird die Tournee auf Oktober 2024 verschoben und wir würden es begrüßen, wenn die Fans ihre Tickets nach Möglichkeit behalten würden, aber wir verstehen, wenn ihr lieber eine Rückerstattung beantragen möchtet; ihr könnt dies an eurer Verkaufsstelle tun.

VOYAGER wird am Sonntag, den 24. September 2023, beim America's Cup Event in Fremantle, Westaustralien, unsere letzte Show für eine Weile spielen, also kommt und feiert mit uns, bevor ich mit meiner Behandlung beginne.

In den kommenden Wochen werde ich mich auf meine Gesundheit und meine Familie konzentrieren und bitte alle, unsere Privatsphäre zu respektieren. Ich weiß die Unterstützung und das Verständnis von allen in dieser Zeit sehr zu schätzen.

Ich bin von meinen unglaublichen Bandkollegen und meinem Team umgeben, die sich um alles kümmern, was VOYAGER betrifft, während ich außer Gefecht gesetzt bin.

In Liebe, euer kämpferischer Freund Danny!"

Wir wünschen Danny von Herzen alles Gute und schnell gute Besserung!