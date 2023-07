Stürmische Zeiten bei KK'S PRIEST

Bevor das neue Album "The Sinner Rides Again" am 29. September über Napalm Records erscheint, präsentiert uns KK'S PRIEST mit 'Reap The Whirlwind' einen weiteren, verheißungsvollen und vor allem stürmischen Appetizer.

Mit im Gepäck auch nochmal die Songliste:

01. Sons Of The Sentinel

02. Strike Of The Viper

03. Reap The Whirlwind

04. One More Shot At Glory

05. Hymn 66

06. The Sinner Rides Again

07. Keeper Of The Graves

08. Pledge Your Souls

09. Wash Away Your Sins