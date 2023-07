EAGLES - Randy Meisner verstorben

Im Alter von 77 Jahren ist EAGLES-Gründungsmitglied Randy Meisner gestorben, wie eine News auf der Band-Homepage berichtet.

In den Sechzigern hatte er bereits Erfolge mit POCO, einer Rock-Band, an der unter anderem Jim Messina (LOGGINS & MESSINA, BUFFALO SPRINGFIELD) beteiligt war. Das Debütalbum spielte er mit ein.

Er war nicht nur Gründungsmitglied, sondern auch Bassist und Backing-Sänger der legendären Southern-/Country-Rock Band. 1946 in Nebraska in eine russlanddeutsche Familie hinein geboren, war er 1971 an der Gründung der EAGLES in Los Angeles beteiligt. Bis 1977 gehörte er der Band an, war also an vielen ihrer klassischen Hits und Alben beteiligt. Wer heute 'Hotel California' oder 'Desperado' hört, der hört Meisner. Einzig an den letzten beiden Studio-Alben war er nicht mehr beteiligt. Timothy B. Schmit hat den Bass übernommen.

1978 und 1980 brachte er zwei eigene Country-Rock-Alben auf den Markt. Ein letztes, selbstbetiteltes Soloalbum folgte 1982. Mit der Supergroup BLACK TIE brachte er 1985 ein Country-Album auf den Markt. Ende der Achtziger war Meisner noch mal auf einem POCO-Reunion-Album zu hören. Sporadisch trat Meisner später noch mit den EAGLES auf.

1998 wurde er als Teil der EAGLES in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen.

Den drei erwachsenen Kindern und allen weiteren Hinterbliebenen wünschen wir aufrichtiges Beileid.

Quelle: Eagles-Homepage Redakteur: Jonathan Walzer Tags: eagles randy meisner poco hotel california black tie