Sol Sonic Ride Cologne im April 2026
29.01.2026 | 16:04
Am 11.04.2026 wird in Köln in den beiden Clubs Carlswerk Victoria und Club Volta das Festival Sol Sonic Ride stattfinden. Sol steht für die Agentur Sound Of Liberation, die die vielen Konzertreisen von illustren Bands aus den Bereichen des Stoner Rocks, Doom, Psychedelic oder Fuzz Rock verantwortet und organisiert. Das Line Up gibt es unten zu sehen.
Witchcraft
Truckfighters
Lowrider
Elephant Tree
Cult of Occult
Bongbongbeerwizards
Zerre
Coltaine
