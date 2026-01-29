Sol Sonic Ride Cologne im April 2026

Am 11.04.2026 wird in Köln in den beiden Clubs Carlswerk Victoria und Club Volta das Festival Sol Sonic Ride stattfinden. Sol steht für die Agentur Sound Of Liberation, die die vielen Konzertreisen von illustren Bands aus den Bereichen des Stoner Rocks, Doom, Psychedelic oder Fuzz Rock verantwortet und organisiert. Das Line Up gibt es unten zu sehen.

Hier gibt es die Tickets dafür.

Witchcraft

Truckfighters

Lowrider

Elephant Tree

Cult of Occult

Bongbongbeerwizards

Zerre

Coltaine