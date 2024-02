SWEDEN ROCK 2024: JOURNEY und 22 weitere Bands bestätigt

Anhand unser vorherigen News könnte man meinen, dass die bisherigen Bestätigungen nicht mehr zu toppen sind. Doch weit gefehlt! Die Veranstalter vom SWEDEN ROCK Festival haben eine weitere Rutsche namhafter Bands, welche vom 5. bis 8. Juni in Sölvesborg spielen werden bekanntgegeben. Neben dem Headliner JOURNEY kommen folgende Bands neu hinzu:

MEGADETH, EVANESCENCE, W.A.S.P., DIMMU BORGIR, KERRY KING, SLAUGHTER TO PREVAIL, HULKOFF, LILLASYSTER, RIOT V, CANNED HEAT, ORDEN OGAN, CIRITH UNGOL, HUMANITY'S LAST BREATH, VLTIMAS, CRYPTA, GAUPA, THE GEMS, DAMPF, THE DAHMERS, SCARLET, VELVETEEN QUEEN, XION

Das Sweden Rock Festival findet von 5. - 8. Juni im schwedischen Ort Sölvesborg statt. Details dazu findet Ihr auf der Webseite des Veranstalters. Tickets bekommt Ihr bei Ticketmaster.

Photo Credit: Andre Schnittker