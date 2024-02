SURGICAL STRIKE veröffentlicht Single und Video '24/7 Hate'

SURGICAL STRIKE veröffentlicht die neue Single '24/7 Hate', den Titeltrack aus dem kommenden Studioalbum welches am 01.03.2024 bei Metalville Records (Rough Trade) erscheinen wird.



Der Song wurde inspiriert durch den Filmklassiker "Falling Down" mit Michael Douglas. '24/7 Hate' erzählt die Geschichte eines Protagonisten, der seine Aggressionen am Ende nicht mehr im Griff hat und sich dadurch quasi 24/7 in einem Kampf gegen sich selbst befindet.

