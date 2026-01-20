SUMMER OF HATE mischt Blut mit Honig

Aus Porto stammt die Psychedelic Band mit dem schönen Namen SUMMER OF HATE. Über das Qulitätslabel Tee Pee Records ist 2022 deren Debüt "Love Is Dead! Long Live Love" erschienen.

Jetzt zeigt sich das Sextett mit der Neuerscheinung 'Blood & Honey' - was auf ein neues Album hinweist. Dann wahrscheinlich im Sommer der Liebe 2026.