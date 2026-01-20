BROTHERS OF METAL startet epische Deutschland-Tour 2026

Die schwedischen Epic‑Power‑Metaller BROTHERS OF METAL kehren im Frühjahr 2026 mit ihrer Headliner‑Tour "Tour...Another!" auf die deutschen Bühnen zurück. Mit im Gepäck: donnernde Riffs, Wikinger‑Spirit, massig Met und eine Show, die Fans epischer Metal‑Hymnen garantiert in den Bann ziehen wird.

24.02.2026 (Di) 19:30 Dresden Alter Schlachthof

25.02.2026 (Mi), 20:00 Nürnberg Löwensaal

26.02.2026 (Do), 20:00 Münster Skaters Palace

27.02.2026 (Fr), 20:00 Hannover Capitol

01.03.2026 (So), 20:00 Bremen Aladin Music Hall

03.03.2026 (Di), 20:00 Saarbrücken Garage

Tickets bekommt Ihr bei den üblichen VVK-Stellen.

Fimbulvinter

https://www.youtube.com/watch?v=SlzLplEogrs

Yggdrasil

https://www.youtube.com/watch?v=v5yYMjU8xDg