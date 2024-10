SUIDAKRA mit neuem Song

Bevor am 07. November mit "DarkanakraD" das neue SUIDAKRA-Album über MDD Records erscheint, präsentieren uns Arkadius und Co. mit 'A Tainted Dominion' einen kleinen, leckeren Vorgeschmack.

Anbei die Trackliste:

01. The Weight Of Worlds

02. As Heroes Abide

03. Unravelling Destinies

04. Seven Sentinels

05. A Tainted Dominion

06. Ashes Of Truth

07. The Heart Of Darkness

08. The Last Guardian

09. Cruinnath’s Breath

10. In Shadows Deep

11. At The Gates Medley