STENCHED in manischer Obsession

Die mexikanische Ein Mann-Death Metal-Band STENCHED veröffentlicht ihr Debütalbum "Purulence Gushing From The Coffin" am 19. November via Me Saco Un Ojo Records (Vinyl) und Extremely Rotten (CD). Probehören könnt ihr den Song 'Death Maniacal Obsession' hier.

Quelle: Bandcamp Redakteur: Stephan Lenze Tags: stenched purulence gushing from the coffin death maniacal obsession me saco un ojo records extremely rotten