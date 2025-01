SPIDERS mit neuem Song

Die schwedischen Retro Rocker SPIDERS melden sich zurück und veröffentlichten ihre neueste Single 'Mess With My Emotions' als letzten Vorgeschmack auf ihr neues Album "Sharp Objects", das im Februar via Sound Pollution Distribution das Licht der Welt erblicken wird. Das Sahnehäubchen ist das farbenfrohe und lebendige Video, das ebenfalls heute veröffentlicht wird.

Mess With My Emotions

https://www.youtube.com/watch?v=JeM8j0-owGY