SPACE CHASER mit neuer Single

Die Berliner Thrash/Speed Metaller SPACE CHASER, haben eine neue Single veröffentlicht. 'Ignite the Skies' ist nach dem Langspieler "Give Us Life" (2021), das nächste Lebenszeichen der Truppe. Der neue Track ist auf allen gängigen Streamingplattformen (z.B. Spotify) online und bekam auch bei YouTube ein Video spendiert.







Ignite the Skies (Official Video)





https://www.youtube.com/watch?v=w43ekxLwcQ0

