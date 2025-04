SLEEP TOKEN zeigt dritte neue Single 'Damocles'!

Nach 'Emergence' und 'Caramel' veröffentlicht SLEEP TOKEN die dritte Single 'Damocles' vom neuen Album "Even In Arcadia", welches am 09.05.2025 via RCA Records erscheinen wird:

'Damocles'

https://www.youtube.com/watch?v=0NDqYZVbpho

Die Tracklist von "Even In Arcadia" liest sich wie folgt:

01. Look To Windward

02. Emergence

03. Past Self

04. Dangerous

05. Caramel

06. Even In Arcadia

07. Provider

08. Damocles

09. Gethsemane

10. Infinite Baths