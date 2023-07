SLEEP TOKEN auf

Die britische Rockband SLEEP TOKEN geht auf Tour durch Deutschland! Die Band ist bekannt für ihre einzigartige Mischung aus Alternative Metal, Progressive Metal, Post-Metal und Indie-Rock. Im Fokus der Tour wird vermutlich das im Mai veröffentlichte Album "Take Me Back To Eden" stehen.



Die Daten:

05.12.2023: Zenith, München

07.12.2023: edel-optics.de Arena, Hamburg

08.12.2023: Verti Music Hall, Berlin

10.12.2023: Haus Auensee, Leipzig

11.12.2023: Palladium, Köln



