SILVERSTEIN-Support bestätigt: THE CALLOUS DAOBOYS

Die Jungs von THE CALLOUS DAOBOYS aus Atlanta werden die Rockband SILVERSTEINAnfang 2025 auf ihrer bevorstehenden EU/Großbritannien-Tour begleiten. Die Tournee beginnt am 28. Februar in Manchester, UK, und endet am 15. März in Köln, Deutschland.

Weitere Unterstützung kommt von THURSDAY und BLOOM. Der allgemeine Kartenverkauf beginnt am Freitag, den 13. September um 10 Uhr Ortszeit.

Quelle: Oktober Promotion Redakteur: Marcel Rapp Tags: the callous daoboys silverstein thursday bloom