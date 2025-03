SIGSOUR: Neues Video

Heute wurde der Videoclip zu 'And It Goes' der kanadischen Grungeband SIGSOUR veröffentlicht. Das Stück ist ein Vorbote des Albums "Apathetic Generation", das später im Jahr erscheinen soll.







https://www.youtube.com/watch?v=c5pMfN-Orms

