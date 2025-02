SERENITY IN MURDER mit neuem Song

Mit 'The Flames Ablaze' gibt SERENITY IN MURDER einen Vorgeschmack auf das für den 28.02.2025 angekündigte Album "Timeless Reverie". Der Song ist bei allen gängigen Streaminganbietern (z.B. Spotify) als auch bei Youtube online.

Mit dem neuen Silberling, welcher via Apostasy Records veröffentlicht wird, kommt somit neuer Symphonic Death Metal aus Japan (Tokyo) auf uns zu.

"Timeless Reverie"

1 God Forsaken

2 Matrix

3 Blue Roses Gracefully Fall

4 And the World Awake

5 Never Defiled

6 A Dance of Sorrow

7 The Flames Ablaze

8 Revolt

9 Past: Timeless Reverie

10 Noticed This Is the Betrayal (2025)

11 Hope: Timeless Reverie

SERENITY IN MURDER - The Flames Ablaze (OFFICIAL LYRIC VIDEO)

https://www.youtube.com/watch?v=OGyP9s4mOgg

Quelle: SERENITY IN MURDER Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: serenity in murder timeless reverie