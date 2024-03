SEBASTIAN BACH meldet sich zurück

Sein neues Album "Child Within the Man" erscheint am 10. Mai 2024 via Reigning Phoenix Music. Mit 'Everybody Bleeds' wurde ein erstes Lyrik-Video enthüllt.



"Ein Album, an dem über zehn Jahre gearbeitet wurde...". Mit diesen Worten beschreibt SEBASTIAN BACH sein neues Werk. Als Gäste für "Child Within The Man" konnte er John 5, Steve Stevens und Orianthi gewinnen, die alle an der Entstehung der jeweiligen Stücke, auf denen sie vertreten sind, beteiligt waren. Zwei weitere Songs entstanden in Zusammenarbeit mit Myles Kennedy ('To Live Again' und 'What Do I Got To Lose?'). Devin Bronson an der Gitarre, Todd Kerns (Bass) sowie Jeremy Colson (Schlagzeug) kompletten die Liste an Musikerinnen und Musikern, die auf dem Album zu hören sind. Und natürlich der Meister himself, der sämtliche Haupt- und Begleitgesangsspuren aller Tracks einsang.



Womit wir zur Trackliste von "Child Within The Man" kommen:



01. Everybody Bleeds

02. Freedom, feat. John 5

03. (Hold On) To The Dream

04. What Do I Got To Lose?

05. Hard Darkness

06. Future Of Youth, feat. Orianthi

07. Vendetta

08. F.U., feat. Steve Stevens

09. Crucify Me

10. About To Break

11. To Live Again



Everybody Bleeds







https://www.youtube.com/watch?v=_wx4PQRx2hA

