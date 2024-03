SCOTT STAPP: ... wenn Wände reden könnten ...

Heute erscheint via Napalm Records das neue Album "Higher Power" von SCOT STAPP. Mit 'If These Walls Could Talk, feat. DOROTHY' gibt es ein neues Video anlässlich des Releases.



https://www.youtube.com/watch?v=xTAUdWoASNQ

