SAXON auf Europatour 2025

Das alte, britische Heavy Metal-Flagschiff SAXON gibt sich wieder einmal die Ehre und geht 2025 auf Tour mit dem passenden Titel "Hell, Fire & Steel". Fans erwartet eine einmalige Show voller Klassiker und neuen Songs vom aktuellen Album "Hell Fire And Damnation". Darüber hinaus feiert man zudem auch das 45. Jubiläum ihres legendären Klassikers "Wheels Of Steel", welches in voller Länge dargeboten wird.

Hier die Termine:

04.02.2025 - Aladin Music Hall, Bremen (DE)

06.02.2025 - Amager Bio, Copenhagen (DK)

07.02.2025 - Conventum, Orebro (SE)

08.02.2025 - Värmekyrkan, Norrköping (SE)

09.02.2025 - Slagthuset, Malmö (SE)

11.02.2025 - Rockefeller, Oslo (NO)

13.02.2025 - Trädgär'n, Gothenburg (SE)

14.02.2025 - Folkets Park, Huskvarna (SE)

15.02.2025 - Cirkus, Stockholm (SE)

17.02.2025 - Docks, Hamburg (DE)

19.02.2025 - Lucerna Music Bar, Prague (CZ)

20.02.2025 - Studio, Kraków (PL)

21.02.2025 - Gasometer, Vienna (AT)

23.02.2025 - Progresja, Warsaw (PL)

25.02.2025 - Muffathalle, Munich (DE)

26.02.2025 - Live Club, Milan (IT)

28.02.2025 - Volkshaus, Zurich (CH)

01.03.2025 - Central, Erfurt (DE)

02.03.2025 - 013, Tilburg (NL)

04.03.2025 - Huxleys, Berlin (DE)

05.03.2025 - Haus Auensee, Leipzig (DE)