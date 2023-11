SAXON: Neues Album im Januar

Über Silver Lining Music erscheint mit "Hell, Fire And Damnation" das neue SAXON-Album am 19. Januar.

Bereits vorab gibt es in Form von des Titeltracks einen sehr schmucken Appetizer.

Das 24. Studioalbum der Herrschaften beinhaltet folgende Songs:

01. The Prophecy

02. Hell, Fire And Damnation

03. Madame Guillotine

04. Fire And Steel

05. There’s Something In Roswell

06. Kubla Khan And The Merchant Of Venice

07. Pirates Of The Airwaves

08. 1066

09. Witches Of Salem

10. Super Charger