NEW YEARS DAY im März mit neuer Scheibe

Mit "Half Black Heart" erscheint am 01. März 2024 das neue Album aus dem Hause NEW YEARS DAY.

Um die lange Wartezeit ein wenig zu verkürzen, serviert uns die Band mit 'Secrets' einen ersten Appetizer.

Anbei die Trackliste:

01. Vampyre

02. Half Black Heart

03. Hurts Like Hell

04. Secrets

05. Fearless

06. Bullet Proof

07. Burn It All Down

08. Enemy

09. I Still Believe

10. Unbreak My Heart

11. So Sick

12. Creature Of Habit