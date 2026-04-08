SAVATAGE: Livemitschnitt von 1990 im Juni

Für den 26. Juni wird ein Livealbum von SAVATAGE angekündigt. Der Mitschnitt mit dem Titel "Madness Reigns From The Gutter (1990)" wurde in der Besetzung Jon Oliva, Criss Oliva, Johnny Lee Middleton, Steve "Doc" Wacholz und Chris Caffery auf der Tour zur "Gutter Ballet" aufgenommen und soll als Doppel-CD und Tripel-LP herauskommen.



Die Trackliste liest sich wie folgt:



1. City Beneath The Surface

2. White Witch

3. Of Rage And War

4. Shes In Love

5. Mentally Yours

6. 24 Hrs. Ago

7. Legions

8. Strange Wings

9. Hounds

10. Temptation Revelation

11. When The Crowds Are Gone

12. The Dungeons Are Calling

13. Holocaust

14. Sirens

15. Power Of The Night

16. Hall Of The Mountain King

17. Gutter Ballet

18. Thorazine Shuffle

19. Devastation

Quelle: earMUSIC / CMM Marketing Redakteur: Stefan Kayser Tags: savatage madness reigns from the gutter 1990 gutter ballet