SAVATAGE: Livemitschnitt von 1990 im Juni
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Für den 26. Juni wird ein Livealbum von SAVATAGE angekündigt. Der Mitschnitt mit dem Titel "Madness Reigns From The Gutter (1990)" wurde in der Besetzung Jon Oliva, Criss Oliva, Johnny Lee Middleton, Steve "Doc" Wacholz und Chris Caffery auf der Tour zur "Gutter Ballet" aufgenommen und soll als Doppel-CD und Tripel-LP herauskommen.
Die Trackliste liest sich wie folgt:
1. City Beneath The Surface
2. White Witch
3. Of Rage And War
4. Shes In Love
5. Mentally Yours
6. 24 Hrs. Ago
7. Legions
8. Strange Wings
9. Hounds
10. Temptation Revelation
11. When The Crowds Are Gone
12. The Dungeons Are Calling
13. Holocaust
14. Sirens
15. Power Of The Night
16. Hall Of The Mountain King
17. Gutter Ballet
18. Thorazine Shuffle
19. Devastation
- Quelle:
- earMUSIC / CMM Marketing
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- savatage madness reigns from the gutter 1990 gutter ballet
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