SATANIC NORTH stellt sich mit neuem Video vor

Wenn Petri Lindroos (Ensiferum, Warmen) und Janne Parviainen (Ensiferum) sich zusammen tun, dann darf man auf das Ergebnis gespannt sein. Die neue Band der beiden finnischen Musiker nennt sich SATANIC NORTH. Das erste Album steht in den Startlöchern, es erscheint am 19. April 2024 über Reaper Entertainment.



Das offizielle Visualizer-Video 'War' (erstellt von René Berthiaume von EQUILIBRIUM) gibt es hier:

Die Band kommentiert:

"'War' ist ein kompromissloser Song, der zeigt, was mit dem Album auf Euch zu kommt.

Kalt, düster, schnell und brutal. Lehnt Euch zurück und genießt die Explosion!"



Das Cover Artwork wurde von Samuli Ponsimaa entworfen, Gitarrist von FINNTROLL und Grafik-Mastermind.



Die Trackliste liest sich wie folgt:

1. War

2. Arise

3. Village

4. Hatred and Blasphemy

5. Four Demons

6. Behind the Inverted Cross

7. Vultures

8. Wolf

9. Kohti Kuolemaa

10. Satanic North





SATANIC NORTH sind:

Von Occult - Vocals

Skomorokh - Gitarre

IIT Caprae - Bass/Backing vocals

Abyssir - Drums