SAMSAS TRAUM als Support für MORTIIS bestätigt

Am 07.09.2025 gastiert die norwegische Industrial-Ikone MORTIIS im Leipziger Hellraiser. Dort soll "Era 1"-Material dargeboten werden. Für dieses Konzert ist nun die Band um Alexander Kaschte SAMSAS TRAUM als Support bestätigt worden. Der Sänger selbst ist mit dem Schaffen von MORTIIS sehr verbunden und freut sich riesig auf dieses Konzert.



Natürlich gibt es dazu etwas Besonderes. Dazu der Sänger: "Ich weise darauf hin, dass ich bei meiner Show mit MORTIIS einen langen Song darbieten werde, der bisher weder veröffentlicht noch aufgeführt wurde. Das Stück wird exklusiv für diesen Anlass komponiert und am Merchandising-Stand in einer auf NUR 111 Tonträger limitierten Auflage erhältlich sein. Gleiches gilt für das T-Shirt, welches den Rahmen des Konzerts und seine Bedeutung für mich adäquat würdigen wird."



Die Tickets sind unter anderen über die Homepage des Clubs erhältlich.



Am 21.12.2025 wird die Band SAMSAS TRAUM an der gleichen Stelle eines ihrer Weihnachtskonzerte spielen.

