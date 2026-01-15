SALTATIO MORTIS kündigt neues Studioalbum an

Die Band kommentiert:

"2027 erscheint unser neues Studioalbum "Staub & Schatten" und die Reise dahin startet schon jetzt. Ab dem 23.01.26 veröffentlichen wir insgesamt 5 EPs mit allen Songs des kommenden Albums.

Den Anfang macht "Staub & Schatten 1: Heimkehr" und ihr könnt alle weiteren EPs ab sofort vorbestellen. Die EPs sind streng limitiert und gehören zusammen als ein einzigartiges Sammlerprojekt. Der Weg ist vorgezeichnet - willkommen in einer Welt aus Staub & Schatten.



Unser neuer Song 'Ich schrei deinen Namen in die Nacht' ist ab sofort überall draußen. Hört rein, dreht ihn laut, packt ihn in eure Playlists und startet mit uns in "Staub & Schatten"."



Ich schrei deinen Namen in die Nacht







https://www.youtube.com/watch?v=9omGIPZgYU0

Quelle: Band Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: saltatio mortis staub und schatten ich schrei deinen namen in die nacht