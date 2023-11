Rock Hard Festival 2024: Nächstes Bandpaket!

Langsam wächst und gedeiht das Billing für das Rock Hard Festival im kommenden Jahr.

Mit RIOT V, GRAVE und WINGS OF STEEL vermelden die Verantwortlichen gleich drei Neuzugänge.

Vom 17. bis zum 19. Mai startet die Sause im Amphitheater in Gelsenkirchen.

Das bisherige Billing liest sich wie folgt:

D-A-D

AMORPHIS

FORBIDDEN

RIOT V

PRIMORDIAL

GRAVE

VANDENBERG

JOHN DIVA AND THE ROCKETS OF LOVE

MAGGOT HEART

AIR RAID

WINGS OF STEEL

+ 11 weitere Highlights



Die Tickets:



Die 3-Tages-Tickets kosten 130,90 Euro inklusive aller Gebühren (Ticket + Camping: 167,80 Euro) und sind hier erhältlich.