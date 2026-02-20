RVBANG 2026: OVERKILL als Headliner bestätigt!

Die New Yorker Thrash-Metal-Institution OVERKILL wurde als zweiter Headliner neben MICHAEL SCHENKER für das RVBANG 2026 bestätigt. Zur Vervollständigung des Billings fehlt damit nur noch eine weitere Band, die sicherlich auch bald bekannt gegeben wird.



Das RVBANG findet vom 09.07 - 11.07. 2026 auf dem Messegelände Balingen statt.







Die genaue Tagesverteilung wird vorraussichtlich im März bekannt gegeben.

Tickets gibt es unter: www.eventbrite.de

Für weitere Infos rund um das Festival checkt die offizielle Webseite vom RVBANG: https://rvbang.de/

Quelle: RVBang Facebook Redakteur: Tommy Schmelz Tags: rvbang overkill