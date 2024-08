Die erste Bandwelle für das Doppeljubiläum wurde bekannt gegeben:

- BRING ME THE HORIZON

- SLIPKNOT

- BIFFY CLYRO

- K.I.Z

- SLEEP TOKEN

- A DAY TO REMEMBER

- BEATSTEAKS

- FEINE SAHNE FISCHFILET

- IDLES

- JINJER

- LORNA SHORE

- POWERWOLF

- THE GHOST INSIDE

- THE WARNING

Die Festivals finden vom 6. bis 8. Juni statt.