RISE OF THE NORTHSTAR dreht auf

Das aktuelle Album "Showdown" ist bereits am 7. April 2023 via Atomic Fire Records/Reigning Phoenix Music erschienen. Heute hat die Band quasi zum Tourauftakt der "Crank It Up!"-Tour 2024 das gleichnamige offizielle Musik-Video veröffentlicht.



"Crank It Up!"-Tour 2024 - Deutschlandtermine:



03.08.2024 DE Löbnitz - Full Rewind Festival

17.08.2024 DE Dinkelsbühl - Summer Breeze Open Air *AUSVERKAUFT*

24.08.2024 DE Lüdenscheid - Bautz Festival



Crank It Up







https://www.youtube.com/watch?v=HR_Q-V1ItuA

Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: rise of the northstar showdown crank it up tour deutschland 2024