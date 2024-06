IN EXTREMO: Neues Studioalbum!

Deutschlands erfolgreichste Mittelalter-Rocker veröffentlichen am 06.09.2024 mit "Wolkenschieber" ihr 13. Album. Auch im 29. Jahr ihres Bestehens wollen die Spielleute aus Berlin es noch einmal wissen. Universal Music bringt das Album in verschiedensten Versionen auf den Markt, darunter natürlich auch Sammler-Editionen auf Vinyl in Pearloptik.

Wer IN EXTREMO dieses Jahr noch live sehen möchte, hat bei diesen Tourdates noch die Gelegenheit dazu:

13.07.24 Bergen auf Rügen - Waldbühne mit MANNTRA19.07.24 Görlitz - Landskronenbrauerei mit RAUHBEIN20.07.24 Magdeburg - Festung Mark mit RAUHBEIN26.07.24 Singen - Festung Hohentwiel mit MANNTRA27.07.24 Creuzburg - Burg Creuzburg mit BLASKE16.08.24 Illingen – Burgplatz mit VERSENGOLD und PROJEKT JU29.08.24 Hanau - Amphitheater mit ANTITYPE30.08.24 Klaffenbach - Wasserschloss mit ANTITYPE (ausverkauft)07.09.24 Koblenz - Festung Ehrenbreitstein mit FIDDLER'S GREEN31.08. 24 Halle (Saale) – PeißnitzinselMit FEUERSCHWANZ, KNORKATOR und RAUHBEIN und einem MittelaltermarktGäste: KORPIKLAANI und RAUHBEIN15.11.2024 Saarbrücken / Garage16.11.2024 CH-Pratteln / Z 722.11.2024 Rostock / Moya29.11.2024 Berlin / Columbiahalle30.11.2024 Bremen / Pier 206.12.2024 Nürnberg / KIA Metropol Arena07.12.2024 A-Wien / Gasometer12.12.2024 Bielefeld / Lokschuppen13.12.2024 Hannover / Swiss Life Hall14.12.2024 Dresden / Alter Schlachthof20.12.2024 Leipzig / Haus Auensee21.12.2024 Stuttgart / Porsche Arena27.12.2024 München / Zenith28.12.2024 Wiesbaden / Kulturzentrum Schlachthof29.12.2024 Erfurt / Messehalle30.12.2024 Köln / Palladium