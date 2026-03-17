RAUNCHY kehren zurück!
17.03.2026 | 20:27
Das hat jetzt verdammt lange gedauert, aber nach 12 (!) Jahren nach dem letzten Album "Vices.Virtues.Visions" haben die Modern-Metaller von RAUNCHY ein neues Album mit dem Namen "Prisoner" angekündigt, was im Sommer via Mighty Music erscheinen soll. Heute wurde das Albumcover enthüllt und eine Single namens 'Designed Despair' für den 17.04.2026 angekündigt.
Man darf gespannt sein, was da auf uns zurollt.
- RAUNCHY Facebook
- Kevin Hunger
