P.O.D. gemeinsam mit Tatiana Shmayluk

P.O.D. meldet sich mit einem neuen Video zur Single 'Afraid To Die' zurück - gemeinsam mit niemandem Geringeren als mit JINJER-Sängerin Tatiana Shmayluk.



Die Band sagt zu dem Titel:



"Es ist ein hymnischer Song mit einer gewissen Schärfe - und die Zusammenarbeit entstand auf der Herbsttour 2022 von P.O.D. und JINJER. 'Afraid To Die' ist eine Kombination aus kryptischen und triumphalen Melodien", sagt Curiel. "Es hat erzählende Reime und tuckernde Strophen und einen weit offenen, melodischen und doch halbmorbiden Refrain. Es ist in jedem Sinne des Wortes hymnisch."

Er fährt fort: "Unsere liebe Freundin Tatiana Shmayluk bringt ihren einzigartigen Ansatz ein und wir hatten eine unglaubliche musikalische Chemie mit ihr. P.O.D. trifft den menschlichen Kern unserer Existenz und handelt von Liebe, Angst, Integrität und vor allem von Familie und Freunden. Letztendlich ist es eine Fülle von Liebe und Leben."



Afraid To Die, feat. Tatiana Shmayluk (JINJER)







https://www.youtube.com/watch?v=ah80WZaJH54





Photo Credit: Spencer Peck @peckafilm

Quelle: Mark Dehler / Netinfect Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: pod afraid to die tatiana shmayluk jinjer