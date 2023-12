Neu bei Scarlet Records: SUJIN

SUJIN - früher bekannt unter dem Namen WHISPER NIGHT - der Bandname leitet sich von dem Wort "suijin" ab und hat seinen Ursprung in der japanischen Kultur und bedeutet übersetzt "das Volk des Wassers". Da Wasser ein wesentliches Element für alle Lebensformen ist, werden bereits Kriege in seinem Namen geführt... Für die Mitglieder der Band ist dies eine Quintessenz ihres persönlichen Engagements für die Erhaltung und Verteidigung der Natur.



Mitglieder von SUJIN sind: Julien Mellier (Vocals), Stève Richard (Guitar), Matt Lemonier (Guitar), Quentin Bruyère (Bass) und Liam Barbier (Drums).



SUJINs Musik ist ein Crossover zwischen Melo-Death, Deathcore, Progressive und Thrash Metal und wird von der Band selbst als "Modern Metal" zusammengefasst. Aggressiv, melodisch und immer sehr intensiv, zielt SUJIN darauf ab, die Grenzen zu sprengen. Textlich spricht die Band vehement ihre Gedanken und Gefühle über den Zustand der Welt an - und stellt die Narben und das Versagen der Menschheit klinisch dar.



Diese Aussagen könnt ihr mit der ersten Auskopplung 'Bleeding Chains' testen. Das Debüt-Album "Save Our Souls" erscheint im Februar 2024 über Scarlet Records.



"Save Our Souls" Trackliste:



01. ... ---- ... (intro by Atoem)

02. Save Our Souls

03. Ashes from the Abyss

04. Dead World Beyond, feat. Justin Bonitz

05. Wasted Progress

06. Bleeding Chains

07. Throne of Chaos

08. Dagon

09. Scavengers

10. Insanity

11. Winter Breeze



Bleeding Chains







https://www.youtube.com/watch?v=bw0sjTKN9x0

Quelle: Angelo/Scarlet Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: sujin save our souls bleeding chains