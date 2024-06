POWERWOLF mit Sünde

In Form von 'Sinners Of The Seven Seas' haben die Jungs von POWERWOLF nicht nur eine hübsche Alliteration, sondern auch gleich einen neuen Song am Start.

Das Album "Wake Up The Wicked" erscheint am 26. Juli über Napalm Records.

Anbei die Songs:

01. Bless 'em With The Blade

02. Sinners Of The Seven Seas

03. Kyrie Klitorem

04. Heretic Hunters

05. 1589

06. Viva Vulgata

07. Wake Up The Wicked

08. Joan Of Arc

09. Thunderpriest

10. We Don't Wanna Be No Saints

11. Vargamor