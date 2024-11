POWERWOLF kündigt für 2025 Tour an

POWERWOLF kündigt bereits für 2025 ein weiteres großes Highlight an: die "Summer Of The Wicked" 2025 Headliner-Tour durch Europa mit fünf großen Shows in Deutschland!



"Summer Of The Wicked" Tour 2025

06.06.25 FR – Nancy / Heavy Week-End

07.06.25 DE – Nürnberg / Rock im Park

08.06.25 DE – Nürburg / Rock am Ring

10.06.25 FR – Toulouse / Zenith (+ Dragonforce)

11.06.25 FR – Lyon / Halle Tony Garnier (+ Dragonforce)

13.06.25 AT – Nickelsdorf / Nova Rock

15.06.25 NL – Leeuwarden / Into The Grave

17.06.25 FR – Lille / Zenith (+ Dragonforce)

20.06.25 DE – Rostock / Stadthalle (+ Dragonforce)

21.06.25 DK – Kopenhagen / Copenhell

22.06.25 SE – Huskvarna / Folkets Park (+ Amaranthe & Dragonforce)

24.06.25 SE – Uppsala / Fyrishov (+ Amaranthe & Dragonforce)

25.06.25 NO – Oslo / Tons Of Rock

27.06.25 EE – Tallinn / Tallinn Rock Festival

28.06.25 FI – Helsinki / Tuska Festival

30.06.25 PL – Lodz / Atlas Arena (+ Epica & Dragonforce)

02.07.25 HU – Dunaujvaros /Rockmaraton

04.07.25 DE – Ballenstedt / Rockharz Festival

11.07.25 DE – Saarbrücken / E-Werk Open Air (+ Warkings)

13.07.25 CZ – Vizovice / Masters Of Rock

02.08.25 RO – Rasnov / Rockstadt Extreme Fest

09.08.25 ES – Villena / Leyendas Del Rock