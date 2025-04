POWERMETAL.de präsentiert: Epic Fest 2026

POWERMETAL.de freut sich sehr, die kommende Ausgabe des Epic Fest zu präsentieren!



Mächtige Krieger aus aller Welt! Im Jahr 2026 treffen wir uns wieder zum ultimativen Event für alle Power- und Fantasy-Metal-Fans!



Macht euch bereit für zwei Tage voller Magie und Power. Das Epic Fest wird 2026 wieder stattfinden! Mächtiger als je zuvor! Immer noch in der mächtigen Stadt Roskilde!



Macht euch bereit für vierte Kapitel 4 "Tales of Might and Magic" am 10. und 11. April 2026



Zwei-Tages-Tickets für Frühbucher sind jetzt hier erhältlich.



Bisher sind bestätigt:



SONATA ARCTICA (Special 30 years anniversary show)

ROY KHAN ("Black Halo" 20th anniversary - Exclusive First European Gig)

TWILIGHT FORCE

FIREWIND

MERCENARY ("The Hours That Remain" – special 20 years show)

DARK MOOR (First time ever in Scandinavia)

FAIRYLAND (Back on stage after 16 years)

VICTORIUS

HAGANE REBORN (First show ever in Europe)

DRAGONY

TRICK OR TREAT

LOST DRAWNING

IPOMONIA



Macht euch bereit, für ein Melodie- und Fantasy-Overkill vom Allerfeinsten!

Quelle: Veranstalter Redakteur: Marcel Rapp Tags: präsentation epic fest sonata arctica roskilde roy khan twilight force dragony