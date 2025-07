PLAGE NOIRE 2025: VNV NATION als Headliner bestätigt

Für das Plage-Noire-Festival 2025 wurden mit einer Bandwelle weitere Künstler an den Weissenhäuser Strand gespült.

Mit dabei ist auch VNV NATION. Die Formation um Sänger Ronan Harris ist der diesjährige Headliner.



Damit ist das Programm für 2025 komplett.



Neu dazu gekommen sind:

VNV NATION

LACRIMAS PROFUNDERE

SCARLET DORN

EDEN WEINT IM GRAB

ANY SECOND

WIEGAND

OUL

THE HALO TREES

SYNTHATTAC



Das Plage-Noire-Festival findet am 14. und 15. November 2025 im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand statt. Tickets sind über die Festival-Homepage erhältlich.