ORDEN OGAN neu bei Reigning Phoenix Music

... und kündigt für den Sommer 2024 das neue Studioalbum "The Order Of Fear" an. Dier erste Auskopplung 'My Worst Enemy' erscheint am 23. Februar 2024.



Sebastian "Seeb" Levermann, Sänger und Visionär von ORDEN OGAN, kommentiert den Vertragsabschluss mit Reigning Phoenix Music mit den Worten:

"ORDEN OGAN freut sich bekanntzugeben, dass wir einen Vertrag mit dem aufstrebenden Giganten der Heavy-Metal-Szene unterzeichnet haben: RPM! Wir werden mit alten und neuen Freundinnen und Freunden zusammenarbeiten und sind äußerst gespannt auf das, was kommen wird. Wir möchten aber auch die Gelegenheit nutzen, unserem ehemaligen Label AFM Records für die großartige Zeit und all die Dinge, die wir gemeinsam erreicht haben, zu danken."



Wir halten euch auf dem Laufenden!

